Bruno Bartolomé dirigirà la nova oficina COVID

Bruno Bartolomé serà l’encarregat de dirigir la nova Oficina COVID. Així ho ha anunciat aquesta tarda el ministre de Salut, Martínez Benazet, després que el Consell de ministre hagi aprovat la creació d’aquesta per tal de descongestionar l’Àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut.

L’Oficina té com a tasca principal la gestió de les mesures en matèria de salut per fer front a la COVID-19. Així doncs, s’encarregarà de garantir la vigilància epidemiològica, proposar les mesures que considerin necessàries per tal de vetllar per la detecció i prevenció de la població, i coordinar-se amb els altres ministeri, el SAAS, CASS i altres entitats que emprenguin operatives relacionades amb la COVID.