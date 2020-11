Govern encomana un informe per a l’assessorament de la implantació de la zona franca

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del titular de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i del titular de Finances i Portaveu, Eric Jover, la contractació de la Fundació ICIL (Institute for Carrers and Innovation in Logistics & Supply Chain) per a l’elaboració d’un estudi entorn a la implantació d’una zona franca al Principat. El termini d’entrega de l’informe és de 3 mesos.

Tal com ha recordat el portaveu del Govern, “es tracta d’un projecte prioritari per a l’Executiu, que l’ha inclòs al nou full de ruta conegut com a Horitzó 23”. La creació d’una zona franca al país ha de permetre augmentar la competitivitat del sector comercial i atraure noves formes de negoci d’alt valor afegit. És, a més, una demanda del teixit econòmic del país i s’hi han mostrat favorables tant la Cambra de Comerç com la Confederació Empresarial d’Andorra.

La contractació s’ha decidit donada la complexitat de la matèria, que inclou aspectes logístics, duaners, d’homologació fiscal, seguretat i transposició de normes i directives de la UE, i després d’un primer estudi intern que ja va determinar el tipus de zona franca més adient per a Andorra. L’empresa escollida –la que va presentar el pressupost més econòmic dels tres proposats, de 23.500 euros– té un equip especialitzat en la matèria i reconeguda experiència professional en l’assessorament d’aquest tipus d’estudis. A més, compta amb un consultor que ja ha treballat amb el Ministeri de Finances i coneix l’especificitat andorrana i el codi duaner comunitari.