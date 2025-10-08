S’aprova el calendari laboral per al 2026

El Govern ha aprovat el Decret del calendari laboral per a l’any 2026. El text estableix un total de 14 dies festius de compliment obligatori durant tot l’any, retribuïts i no recuperables per als rams de la construcció, les indústries, oficines, bancs, perruqueries, transport i distribució de mercaderies, així com dels serveis no relacionats directament amb el turisme.
El decret també recull que els treballadors dels sectors relacionats directament amb el turisme gaudiran de la mateixa quantitat de dies festius, retribuïts i no recuperables, però degut a les seves particularitats les festes es podran traslladar a qualsevol altre dia per acord entre les parts. A més, en el cas d’aquest sector, hi ha quatre festius que no es poden traslladar: Cap d’Any, el Dia de la Constitució, la festivitat de Nostra Senyora de Meritxell i el dia de Nadal. Si durant aquests quatre dies i per necessitat del sector l’assalariat presta els serveis a l’empresa, s’haurà de compensar traslladant el dia festiu a un altre dia, i a més, donant a l’empleat un altre dia de festa suplementari retribuït.
Finalment, el Decret també recull que també són festes de compliment obligatori, retribuïdes i no recuperables, els dies que fixin els comuns de les parròquies fins a un màxim de quatre.
Dies festius marcats en el calendari 2026:
Gener 1 Cap d’Any (dijous) / 6 Reis (dimarts)
Febrer 16 Carnaval (dilluns)
Març 14 Dia de la Constitució (dissabte)
Abril 3 Divendres Sant (divendres) / 6 Dilluns de Pasqua (dilluns)
Maig 1 Festa del treball (divendres) / 25 Dilluns de Pentecosta (dilluns)
Agost 15 L’Assumpció (dissabte)
Setembre 8 Nostra Senyora de Meritxell (dimarts)
Novembre 1 Tots Sants (diumenge)
Desembre 8 Immaculada Concepció (dimarts) / 25 Nadal (divendres) / 26 Sant Esteve (dissabte)