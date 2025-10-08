Escaldes acull la 7a edició de la Dynafit Andorra Trail que es converteix en referent esportiu internacional

Escaldes-Engordany torna a ser l’escenari triat per a disputar la Dynafit Andorra Trail, la cursa de muntanya per etapes que enguany arriba a la seva 7a edició i que es disputarà del 10 al 12 d’octubre. Els participants podran competir individualment o per equips de dues persones en un recorregut que començarà i acabarà al centre de la parròquia i que transcorrerà per espais naturals tan emblemàtics com la Vall del Madriu-Perafita-Claror. La plaça Coprínceps tornarà a ser el punt de sortida i arribada de la competició i per on passaran els prop de 500 corredors inscrits, la gran majoria provinents de l’exterior.
La consellera d’Esports, Laura López, ha qualificat de “molt significatiu” el retorn de la prova a Escaldes-Engordany. Alhora, López ha remarcat que és una bona ocasió per a “donar a conèixer la parròquia a l’exterior” i ha convidat als assistents i acompanyants a visitar la part històrica i el Projecte Caldes, recentment inaugurat.
En aquest sentit, el director de Producte i Esdeveniments d’Andorra Turisme, Enric Torres, ha assenyalat que “més del 68% de participants són de fora d’Andorra, atraient corredors i acompanyants que s’allotgen, consumeixen i descobreixen el país”, fet que ajuda a “desestacionalitzar el turisme i reforçar el país com a destinació de muntanya tot l’any.”
La Dynafit Andorra Trail 2025 començarà el divendres, 10 d’octubre, amb l’etapa nocturna, de 5 quilòmetres i 260 metres de desnivell positiu. La sortida serà a les 20.00 h i el recorregut passarà per punts emblemàtics com l’església de Sant Pere Màrtir, la capella de Sant Jaume d’Engordany i la de Sant Romà. La prova està oberta a tots els públics i és puntuable per la Copa d’Andorra de muntanya en categoria U14.
Dissabte, 11 d’octubre, tindrà lloc l’etapa La Braibal, amb un recorregut de 26 quilòmetres i 1.890 metres de desnivell positiu. Els corredors gaudiran d’un itinerari exigent i espectacular amb punts destacats com l’estany Blau i la tossa de Braibal, i disposaran d’un màxim de set hores per a completar-lo.
Finalment, diumenge 12 d’octubre, es disputarà l’etapa La Palomera, de 17 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell positiu. Els participants tindran fins a cinc hores per a completar aquesta darrera jornada, amb sortida a les 10.00 h per a totes les categories.
La Dynafit Andorra Trail és la primera cursa de muntanya per etapes d’Andorra puntuable per a la UTMB, i també forma part de la Multisegur Copa d’Andorra i de les curses Open FEEC.
Les inscripcions es tancaran en acabar la jornada d’avui dimecres, 8 d’octubre.