Sant Julià: La 32a edició dels Pastorets torna a Casa Comuna amb una proposta renovada

La 32a edició dels Pastorets se celebrarà, per segon any consecutiu, a Sant Julià de Lòria, als exteriors de Casa Comuna. Seguint el format de la passada edició, l’escenari s’ubicarà a la placeta davant de Casa Comuna i a les finestres de la façana principal, on es desenvoluparan les diferents escenes. Les ombres xineses, que ja van tenir un paper destacat l’any passat, prenen encara més rellevància en aquesta edició, convertint-se en un dels elements visuals més destacats de la representació.
Tot i mantenir l’essència de l’anterior edició, l’espectacle presenta una evolució significativa amb millores en la posada en escena i nous elements creatius, oferint així una proposta renovada que sorprendrà tant el públic fidel com als nous espectadors.
La producció compta amb la participació de prop d’un centenar de persones, entre actors, col·laboradors i personal del Comú de Sant Julià de Lòria, i està dirigida per Núria Montes i Txell Díaz, basant-se en l’obra de Josep Maria Folch i Torres. Les funcions es duran a terme el divendres 26 i diumenge 28 de desembre, així com el diumenge 4 i dimarts 6 de gener, amb sessions a les 18 hores i a les 20 hores. Les entrades tenen un preu de 3 euros i es poden adquirir a través de la pàgina web del Comú de Sant Julià de Lòria o al telèfon +376 744 044.
L’accés a l’espectacle començarà quinze minuts abans de cada sessió, i es preveu que el públic arribi amb antelació. Atès que la representació es realitza a l’aire lliure, es recomana que els assistents portin roba d’abric adequada.