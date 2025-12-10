Varietat d’actes culturals, aquesta setmana, a Andorra i la Seu

Per a aquesta setmana hi ha programades diferents activitats culturals de temàtica diversa que es duran a terme tant al Principat d’Andorra com a la Seu d’Urgell. Entre els actes hi figuren presentacions de llibres, conferències i, també, la visita guiada a una exposició que, en aquests moments, es troba oberta a la capital urgellenca. Es tracta d’activitats recomanades per l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell.
Aquest mateix dimecres, 10 de desembre, a les 19:00 h, al Casal Calones d’Andorra la Vella (Antic carrer Major, 8), tindrà lloc la presentació del llibre “Conflictes bèl·lics al Pirineu”, que recull les comunicacions presentades a les 21es Trobades Culturals Pirinenques, celebrades el 19 d’octubre de 2024 a Olot. Es pot trobar més informació sobre aquest acte a l’enllaç següent: https://www.agenda.ad/activitat/andorra-la-vella/lletres/presentacio-del-llibre-conflictes-bellics-al-pirineu-.
Igualment, aquest dimecres, 10 de desembre, a les 19:00 h, a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell (Carrer Sant Ermengol, 71, de la Seu d’Urgell), es durà a terme la conferència i presentació del llibre “L’estafador que va ser rei d’Andorra”, a càrrec de Jorge Cebrián, autor del llibre i el documental homònims.
Dijous, dia 11, a les 19:00 h, al vestíbul del Consell General d’Andorra, es farà la presentació del llibre “El Manual Digest de mossèn Antoni Puig”, de Francesc Rodríguez. Més informació sobre aquest acte a l’enllaç següent: https://www.agenda.ad/activitat/andorra-la-vella/lletres/presentacio-del-llibre-%E2%80%9C-el-manual-digest-de-mossen-antoni-puig-de-prats-a-casa-de-la-vall%E2%80%9D-de-francesc-rodriguez-rossa.
El mateix dijous 11, a les 19:00 h, a Sant Joan de Caselles (Canillo), es realitzarà la conferència “Seguint les traces de la II Guerra Mundial a Andorra”, a càrrec de Claude Benet. Hi ha més informació sobre l’acte a l’enllaç següent: https://www.agenda.ad/activitat/canillo/mes-cultura/seguint-les-traces-de-la-segona-guerra-mundial-a-andorra%C2%A0xerrada-a-carrec-de-claude-benet-investigador-i-professor-jubilat-a-sant-joan-de-caselles
Divendres 12, a les 18:00 h, al Museu Catedral de la Seu d’Urgell, tindrà lloc la conferència “Els sarcòfags gòtics del Museu-Catedral de la Seu d’Urgell”, a càrrec de Carles Gascón Chopo.
També el divendres, dia 12 de novembre, a les 20:00 h, a la segona planta del Centre Cívic El Passeig de la Seu d’Urgell, s’efectuarà la visita guiada a l’exposició “Refugiats. Andorra, país d’acollida”, a càrrec de Pau Chica. Es pot trobar més informació sobre aquest acte a l’enllaç següent: https://agenda.laseu.cat/agenda/esdeveniment/id/4753.