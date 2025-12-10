En marxa la campanya de Nadal contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues

La Policia d’Andorra donarà el tret de sortida, aquest dijous 11 de desembre, a la campanya contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues amb motiu de les festes de Nadal i Cap d’Any. Aquesta és una de les campanyes més importants de l’any amb tres setmanes de controls específics tant de dia com de nit arreu de la xarxa viària del Principat per a prevenir i reduir els accidents de trànsit en dates especialment sensibles.
La campanya, que es tancarà l’1 de gener, segueix el pla d’actuació marcat pel ministeri de Justícia i Interior, a proposta de la Policia, amb la finalitat de millorar la seguretat a les carreteres i disminuir la sinistralitat.
La Policia recorda que el fet d’anunciar els controls respon a la voluntat de dissuadir i prevenir aquestes conductes de risc. La campanya, per tant, vol continuar conscienciant la ciutadania dels perills que suposa conduir després d’haver consumit, tant per als mateixos conductors, com per a la resta d’usuaris de la xarxa viària.
Límits penals i administratius
La detenció d’una persona que condueix sota els efectes de l’alcohol s’efectua a partir d’una taxa igual o superior a 0,87 grams d’alcohol per litre de sang i de 0,57 pel que fa als conductors professionals. Tot i que entre 0,81 i 0,86, en el cas dels conductors no professionals, i entre 0,51 i 0,56, en el cas dels professionals, no es practiqui la detenció, la Policia sancionarà o derivarà el dossier a la Batllia en funció de la simptomatologia i les circumstàncies del control.
Pel que fa a la via administrativa, se sancionarà els conductors de vehicles amb una taxa d’alcoholèmia igual o superior a 0,57 i fins a 0,80. En el cas dels conductors professionals, la sanció es posarà a partir d’un resultat igual o superior a 0,02 i fins a 0,50.
El marge d’error dels etilòmetres no s’aplica en cas que la prova d’alcoholèmia sigui en sang. En aquest supòsit, els límits penals se situen en els 0,80 i el 0,50.
Conseqüències administratives i penals
La infracció administrativa pot incloure la suspensió del carnet de conduir durant un màxim de dos mesos, a més d’una sanció de 400 euros. Les mateixes conseqüències s’aplicarien a conductors no professionals.
Per als conductors professionals, superar els límits de la responsabilitat penal pot suposar, a més de la detenció, una multa de 1.200 a 6.000 euros, dos anys de presó, la retirada del permís de conduir fins a quatre anys i la inhabilitació per a l’exercici de l’ofici o el càrrec també durant un màxim de quatre anys. Per als conductors no professionals, podria comportar una multa de 300 a 3.000 euros, una pena de presó o arrest de fins a un any i la retirada del permís de conduir fins a tres anys.
La conducció sota els efectes de les drogues també suposa la comissió d’un delicte menor que comporta la suspensió del permís de conduir.
La Policia també detindrà tots els conductors que es neguin a fer-se la prova. En aquest cas, la pena de presó o arrest pot ser de fins a un any, la multa pot anar de 600 a 3.000 euros -de 1.200 a 6.000 euros per a conductors professionals- i pot significar la retirada del permís fins a tres anys, quatre si el conductor és professional.
El Cos recorda que els conductors de bicicletes, patinets o altres vehicles de mobilitat personal (VMP) també han de respectar el Codi de la circulació i no estan exempts de les conseqüències administratives i penals de conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues. Per tant, si superen el límit penal, se’ls ha d’arrestar.
La Policia fa, una vegada més, una crida a la responsabilitat de la ciutadania i advoca pel consum zero de begudes alcohòliques i de drogues per a evitar que s’hagin de lamentar danys personals que poden ser irreparables.