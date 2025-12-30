Sant Julià aprova dos reglaments per a fer més atractives les places d’agents de circulació

El departament de Circulació del Comú de Sant Julià de Lòria ha patit, el darrers anys, una davallada significativa d’efectius passat d’una trentena d’agents, fa 10 anys, a vint en l’actualitat. És fruit de prejubilacions i de la sortida de personal cap al sector privat o a altres administracions o institucions. Els quatre edictes publicats els darrers dos anys han quedat deserts o han tingut una concurrència molt baixa i, actualment, només s’han incorporat un nou agent que es troba en període de formació.
Amb els dos reglaments aprovats aquest dimarts es volen fer més atractives les places, garantir el relleu generacional i assegurar el futur del departament sense veure compromesa la qualitat i la continuïtat del servei públic que s’ofereix a la ciutadania.
El reglament d’àmbit intern que s’ha aprovat aquest dimarts contempla, entre d’altres, modificacions en la graella salarial:
- Millora de la base salarial dels agents en formació: es passa de 20.506€ anuals bruts a 23.121€.
- Regularització de la promoció al càrrec d’agent de primera amb l’increment salarial corresponent: es passa de 24.280€ anuals bruts a 26.714€.
- Actualització del salari de l’agent caporal per a evitar que se solapi amb el d’agent de primera: es passa de 26.772€ anuals bruts a 28.600€.
El reglament de compensacions contempla:
- Complement específic per als agents en formació: passa de 32,20€ a 58,01€ per a adaptar-se a la normativa vigent.
- Creació d’un nou complement de prolongació i cobertura del servei en torn nocturn: 21€ bruts per jornada treballada.
- Creació d’un complement de permanència de l’escala superior (cap i sotscap) per a compensar la disponibilitat requerida de 100€ bruts setmanals.