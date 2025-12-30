L’Hospital del Pallars redueix els desplaçaments de pacients oncològics amb la programació de quimioteràpia

L’Hospital Comarcal del Pallars ha programat 105 sessions de quimioteràpia en sis mesos, les quals han estat administrades a vuit pacients oncològics. Tot plegat, després que des del mes de maig passat l’equipament hagi posat en marxa una nova unitat oncohematològica al servei de farmàcia. D’aquesta manera, es poden oferir tractaments de quimioteràpia subcutània i intravenosa i s’estima que s’evitaran fins a 350 desplaçaments anuals a Lleida.
De fet, un estudi recent de l’HCP, fet en col·laboració amb la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu, calcula que abans de l’entrada en funcionament del servei, entre els anys 2021 i 2024, un total de 191 pacients de l’àrea del Pallars van haver de traslladar-se fins a l’Arnau de Vilanova o d’altres centres. L’informe, que té com a investigadora principal Anna Gironella, farmacèutica de l’hospital pallarès, indica que les persones que van haver de desplaçar-se per a rebre tractaments de quimioteràpia van ocupar 6.381 hores en els trajectes, els quals van tenir un cost de 565.175 euros i van suposar la generació de 80.093 kg de CO₂ emesos, tenint en compte que els taxis són la principal via de transport sanitari disponible en zones rurals.
Per això, Gironella conclou que la proximitat del nou servei “evidencien un canvi substancial en termes de sostenibilitat, eficiència i qualitat de vida per als pacients”. I és que en sis mesos de funcionament de la nova unitat, calculen que ja s’han estalviat 1.787 kg de CO₂, 142 hores de viatge i 7.636 euros en transport. Pel que fa a la projecció 2026-2030, l’estudi estima que, mantenint l’activitat actual i el creixement previst, el servei podria comportar un estalvi acumulat de 190.784 kg de CO₂, 15.110 hores de desplaçament i més de 815.410 euros durant els pròxims cinc anys.
Millora de l’accessibilitat i suport al territori
A banda de la reducció d’emissions i costos, aquest nou servei evita als pacients i a les seves famílies haver de fer trajectes diaris de fins a més de dues hores per carreteres de muntanya. Això contribueix a millorar la seva qualitat de vida i reforça l’objectiu de garantir una atenció sanitària pròxima, equitativa i adaptada a la realitat del món rural. Des del centre es destaca que aquestes estimacions són conservadores, especialment tenint en compte l’augment de l’esperança de vida i els avenços en detecció precoç que faran créixer el nombre de pacients potencials.
Aquest estudi es presentarà en el marc de la celebració del congrés internacional de l’European Association of Hospital Pharmacists (EAHP), que tindrà lloc a Barcelona els dies 18, 19 i 20 de març.