La Xarxa d’Empreses Inclusives consolida el seu creixement amb 45 negocis compromesos amb la inclusió laboral

El projecte de la Xarxa d’Empreses Inclusives, impulsat pel Govern des de l’any 2017, continua avançant per a garantir el dret al treball de les persones amb discapacitat dins del mercat laboral ordinari. Aquesta iniciativa, nascuda en el marc de l’estratègia d’inclusió laboral del 2016, busca que cada vegada més empreses del país apostin per la igualtat d’oportunitats i la diversitat.
Amb la signatura de dos nous convenis aquest desembre, la xarxa suma ja 45 empreses actives, que han creat un total de 47 llocs de treball per a persones amb discapacitat. Aquesta xifra reflecteix, segons el secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy, “la voluntat creixent del teixit empresarial andorrà d’oferir oportunitats reals a col·lectius que tradicionalment han trobat més dificultats per a accedir al món laboral”.
Les noves incorporacions d’aquest any són FEPER, dedicada a la recollida de residus no perillosos, i l’Espai de Música Moderna. Totes dues empreses han formalitzat la contractació de persones amb discapacitat, demostrant que la inclusió en un entorn laboral ordinari pot ser una realitat en sectors tan diversos com la gestió de residus o l’educació musical.
El programa, gestionat per l’Equip de Treball amb Suport del Servei d’Ocupació d’Andorra, ofereix a les empreses participants un acompanyament integral: des de l’orientació i la formació dels candidats fins a la prospecció de vacants, la presentació de perfils i el seguiment personalitzat de cada contractació. A més, les empreses poden accedir a subvencions que faciliten la contractació i la consolidació d’aquests llocs de treball, amb ajuts que poden arribar fins als 5.280 euros anuals.
Actualment, 26 empreses estan renovant el seu compromís amb la xarxa després d’assolir els 5 anys de contractació, i diverses noves companyies han manifestat interès a sumar-s’hi durant el 2026, fet que augura una continuïtat i expansió del projecte. El Govern manté el contacte regular amb totes les empreses per a identificar noves necessitats i garantir que cap vacant quedi sense cobrir. Actualment, dels 47 llocs de treball oferts, 31 estan ocupats, mentre que la resta es troben en procés de selecció o identificació de perfils adequats.
Amb 118 persones amb discapacitat contractades en entorns laborals ordinaris –tant en empreses de la xarxa com fora d’ella–, el país fa un pas ferm cap a una societat més inclusiva, on el talent i les capacitats de tothom troben el seu espai.
La Xarxa d’Empreses Inclusives és, avui, un exemple de col·laboració entre el sector públic i privat, i una mostra que la inclusió laboral és possible quan hi ha compromís, recursos i voluntat de sumar.