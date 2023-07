Sandra Tomàs, presidenta del Comitè de Demòcrates d’Escaldes

Sandra Tomàs, presidenta del Comitè parroquial d’Escaldes de DA (Demòcrates)

El Comitè parroquial de Demòcrates d’Escaldes-Engordany ha aprovat, durant la reunió mantinguda aquest dijous al vespre, a la seu del partit, el nomenament de Sandra Tomàs com a nova presidenta. Tomàs agafa el relleu de Diego Vieira al capdavant del Comitè escaldenc i l’acompanyarà en el càrrec Gemma Bofarull com a secretària del Comitè (en substitució de William Carvalho), mentre que Pere Moles, Isaac Galobardes i Enric Castellet completaran la Junta.

Tomàs inicia, així, una segona etapa com a presidenta del Comitè d’Escaldes, ja que ja va assumir aquest càrrec durant un parell d’anys fa una dècada. Ha garantit que treballarà per a mantenir “molt viu el Comitè” i preservar-lo com “l’espai on els militants i afiliats de DA fan arribar les seves impressions i inquietuds sobre la parròquia”. La prioritat és “sumar per a Escaldes-Engordany i treballar per al partit”, ha afegit.

La nova presidenta, que també va ser consellera de la Gent Gran, Infància i Promoció Econòmica del Comú escaldenc durant el mandat de Trini Marín (2015-2019), ha agraït al seu predecessor en el càrrec per la “gran tasca desplegada” i ha refermat que, ara, “el gran repte” del Comitè són les eleccions comunals del desembre.

Durant la reunió també s’ha aprovat que Laura Lavado serà la nova representant del Comitè escaldenc a l’Executiva, en substitució de Salomó Benchluch i acompanyant a Núria Pons, que es manté en aquest càrrec. Diego Vieira serà el suplent.