S’actualitza el Reglament de la declaració de transport transfronterer de diners en efectiu

Aquest dimecres s’ha aprovat la modificació del Reglament de la declaració de transport transfronterer de diners en efectiu. El text permet desenvolupar la Llei sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, aprovada fa pocs mesos.

Així, l’actualització permet incorporar el Reglament 2021/776 de la Comissió Europea, de l’11 de maig del 2021, pel qual s’introdueixen els models de formularis de declaració de diners en efectiu acompanyat i no acompanyat, així com les normes tècniques per a l’intercanvi d’informació en virtut del Reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell.

La prevenció i la lluita contra el blanqueig de diners o valors i contra el finançament del terrorisme són una prioritat nacional que comporta l’adopció d’iniciatives legislatives, la implementació dels estàndards internacionals, així com l’assumpció i el compliment dels compromisos de transposar la normativa de la Unió Europea provinents de la signatura de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i l’UE.

En aquest sentit, les disposicions europees estableixen la necessitat d’assegurar que els terroristes i altres criminals no puguin finançar les seves activitats o blanquejar el producte dels seus crims mitjançant el transport transfronterer de monedes o instruments negociables al portador. Així doncs, aquest Reglament actualitza el sistema de controls en relació amb l’entrada i la sortida de diners en efectiu ja existent al Principat d’Andorra, en línia amb l’evolució de l’ordenament jurídic de la Unió Europea i els estàndards internacionals.