S’activa el bus fins al Parc Natural de la vall de Sorteny

El bus parroquial d’Ordino (Comú d’Ordino)

La línia de bus parroquial, a Ordino, s’amplia fins al Parc natural de la vall de Sorteny, a partir de demà dissabte 1 de juliol i estarà en funcionament durant tot l’estiu, fins el primer cap de setmana de setembre. Els usuaris podran arribar al parc en transport públic de forma gratuïta si disposen del títol nacional d’abonament.

Les freqüències des d’Ordino (CEO) començaran a les 8 hores fins a les 19 hores, cada mitja hora, i l’última tornada des del Parc (aparcament Canya de la Rabassa) serà a les 19:30 hores. L’ampliació respon a la voluntat d’incentivar l’ús de transport públic fins al parc. Els visitants que vulguin arribar en vehicle particular trobaran l’accés limitat des de les 8:30 a les 16 hores, en que l’aparcament tindrà un cost de 4 euros per als turismes i de 2 euros per a les motocicletes.

L’oficina d’informació del parc, situada a l’aparcament Canya de la Rabassa, just a l’entrada de l’espai natural protegit, va obrir portes el passat 1 de juny anticipant la temporada quinze dies per a donar més servei als visitants. Altres millores que s’han fet aquesta temporada és la remodelació del centre d’interpretació In Naturam, al soterrani de l’oficina, un lloc de visita obligada per als escolars i interessats en conèixer les diferents espècies i els hàbitats que es troben al parc.