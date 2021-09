Rutes amb moto: consells per a preparar el teu viatge

A prop de casa nostra tenim una infinitat de rutes amb moto que permeten descobrir la nostra geografia i història des d’una perspectiva diferent: fent una ruta amb moto. Però és important seguir una sèrie de pautes prèvies perquè l’aventura surti sobre rodes.

Planifica bé la ruta. Estableix i estudia bé el recorregut abans d’emprendre el viatge, segmenta’l per etapes i calcula les distàncies, els temps i el combustible que necessitaràs.

Revisa la mecànica, el teu equipament de seguretat i la documentació que has de portar. Abans de la sortida verifica la pressió dels pneumàtics, que no hi hagi cap fugida de líquids i omple el dipòsit. Tan important com la mecànica de la moto són les teves peces de seguretat: casc, botes, guants, armilla, pantalons… El casc és obligatori. No oblidis portar la teva documentació personal, juntament amb el teu permís de conduir així com la informació de l’assegurança de la teva moto.

Neteja. Abans d’iniciar qualsevol viatge, assegura’t que el vehicle està net i renta bé els elements que intervenen en la visibilitat del conductor, com la pantalla del casc.

Comoditat és seguretat. Fixa una postura que no resulti forçada i ajusta bé el seient. Si no estàs acostumat als viatges llargs, estableix un entrenament durant els dies previs.

Alimentació. Que no falti en el teu equipatge alguna beguda isotònica i alguna barreta energètica que et permeti recarregar energia en un moment de feblesa.

Atent al clima. No sols has de tenir en compte la previsió del temps per a portar peces tant d’estiu com d’hivern que t’aïllin i et protegeixin del fred, de la pluja, del vent o de la calor, sinó que també hauràs de tenir en compte la sensació tèrmica que podràs experimentar.

Condueix amb tranquil·litat. Es tracta de gaudir de la ruta, no d’arribar el primer. Troba el teu ritme i no forcis. És recomanable parar per a descansar cada dues hores o cada 200 quilòmetres.

Finalment, et recomanem que si viatges en grup mantinguis una comunicació permanent amb els companys d'”expedició” i si ho fas en solitari, informa amics i familiars de la ruta que faràs perquè et puguin localitzar fàcilment en cas de ser necessari.

I amb aquestes recomanacions, toca gaudir de la ruta!

Per circulaseguro.com / Tot Sant Cugat