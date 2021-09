El meu gos s’avorreix

T’has preguntat si el teu gos està avorrit? No saps com identificar-ho? Un gos avorrit és aquell al qual li manquen els estímuls i la motivació que necessita per al seu normal desenvolupament. I ens ho fa saber. Així, una mascota avorrida demostra la seva falta d’entreteniment amb problemes de comportament, com ara lladrucs excessius, destrosses a casa o desobediència.

Un gos que no rep l’atenció i les cures anímiques necessàries pot desenvolupar alguns problemes de salut, com ansietat per separació i algunes formes de depressió. Els passejos a l’aire lliure han de formar part de la rutina diària de l’animal.

Un gos adult necessita sortir una mitjana de 30 minuts. Els passejos no solament ajuden la mascota a mantenir-se en forma, relacionar-se amb altres gossos i cuidar de la seva salut física, sinó que també ajuden al seu benestar psíquic. No és estrany que el gos s’avorreixi quan està sol a casa.

Comptar amb una varietat de joguines adequades pot ser de molta ajuda per a acabar amb aquests moments tan avorrits per al nostre gos. Cal triar de manera correcta les joguines que se li donen a un gos quan aquest està sol a casa.

Deixar-lo amb un peluix no és una bona opció si el nostre gos és dels que destrossa allò que agafa. L’ideal per a aquests moments són les joguines interactives que poden emplenar-se amb pinso o llaminadures, i així l’animal s’entretingui intentant-los treure.

Per Tot Sant Cugat

Font wikifaunia.com