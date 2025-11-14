La nova mostra de la Sala d’exposicions del Govern centra la mirada en el fons fotogràfic de l’Arxiu Nacional

Amb motiu de la celebració, aquest mes, del 50è aniversari de la posada en marxa de l’Arxiu Nacional, el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha decidit centrar la nova mostra de la Sala d’exposicions del Govern en el fons fotogràfic de l’Arxiu. L’exposició Pioners 1884-1954. L’Andorra dels primers fotògrafs, que s’inaugurarà el dimarts, 18 de novembre, a les 19.30 hores, permetrà al públic viatjar al Principat de finals del segle XIX i la primera meitat del segle XX, a través de la mirada d’onze autors i nou fons fotogràfics diferents.
La mostra inclou 143 fotografies, distribuïdes en tres reproduccions de gran format per autor (de negatiu sencer) i deu postals amb algunes de les imatges més representatives de cada fotògraf. L’objectiu d’aquesta exposició, organitzada pel fotògraf Isidre Escorihuela i l’historiador Pau Chica, és oferir als visitants una oportunitat única de conèixer la història fotogràfica del país i descobrir la mirada personal de cadascun dels seus pioners. El recorregut està contextualitzat històricament amb l’objectiu de situar l’espectador en el moment en què cada fotògraf realitzava les seves imatges.
Aquesta exposició també té com a finalitat valorar la col·laboració entre el sector públic i privat, que és cabdal per a preservar aquests fons fotogràfics, ja que molts d’aquests fons continuen custodiats pels seus propietaris en estreta col·laboració amb l’Arxiu Nacional, la qual cosa permet la seva difusió i mantenir viva la memòria col·lectiva.