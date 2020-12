Rossell i Grande-Marlaska tracten la cooperació bilateral entre Andorra i Espanya

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rosell, ha explicat al seu homòleg espanyol, Fernando Grande-Marlaska, la decisió de posposar al gener l’obertura de les estacions d’esquí, seguint les directrius per pal·liar la propagació de la pandèmia que s’estan duent a terme des de diferents institucions europees. Ambdós ministres han compartit l’estratègia de cara a la temporada d’hivern i han exposat els efectes de les restriccions de mobilitat per a la ciutadania i per a l’economia d’ambdós països.

En la trobada mantinguda telemàticament avui han tractat aspectes de coordinació a efectes de controls i de seguretat entre ambdós territoris. Rossell ha agraït el suport ofert pel part del Govern espanyol durant el confinament de la primera onada de la pandèmia, quan es va assimilar Andorra a les comarques veïnes pirinenques del sud. El ministre andorrà ha exposat les converses que s’estan duent a terme entre les autoritats del Principat i les dels governs dels territoris transfronterers així com les diferents reunions amb mandataris dels governs espanyol i francès.

Els dos ministres també han abordat altres aspectes de les relacions bilaterals com ara la col·laboració en l’àmbit de la seguretat en la celebració de la cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de Govern que es preveu per a la pròxima primavera, sempre que la situació epidemiològica ho permeti. En aquest sentit han compartit el treball que s’està duent a terme entre els cossos de seguretat dels dos països per garantir el bon desenvolupament d’aquest fòrum internacional.

Durant la reunió també s’han exposat altres temes, com l’aplicació del conveni trilateral entre Espanya, França i Andorra, concretament en l’afectació dels tràmits relacionats amb els permisos de residència entre els quals els dels estudiants andorrans en territori espanyol per tal de buscar una fórmula que agilitzi aquests tràmits.