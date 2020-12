El PS reclama revisar el reglament del nou Forfet Natura per incongruències amb les lleis actuals

Segons Pere López, hi ha algunes qüestions que caldria revisar, com ara la funció de control de la policia, que no s’esmenta en la legislació vigent, a més de considerar que una decisió d’aquesta magnitud cal que es debati en clau parlamentària i social.

En una setmana haurien de tenir resposta per part de la Sindicatura i en cas que no es volgués revisar, el mateix grup parlamentari se n’encarregaria.