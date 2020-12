Llum verda al Reglament relatiu a la instal·lació de sistemes de videovigilància

L’executiu ha aprovat aquest dimecres el Reglament relatiu a la instal·lació de sistemes de videovigilància. Aquest text dona compliment a la Llei qualificada de seguretat pública que regula la utilització de sistemes de videovigilància per part del sector públic i privat, i estableix les garanties dels drets fonamentals dels ciutadans en les fases d’autorització, d’enregistrament i d’utilització de les imatges i dels sons obtinguts mitjançant aquests sistemes.

Així doncs, de conformitat amb la llei, es desenvolupen reglamentàriament altres qüestions no previstes en la normativa marc. Es destaquen elements com les condicions de la comunicació prèvia que cal efectuar en relació amb la instal·lació de sistemes de videovigilància privats que no captin imatges de la via pública o d’espais públics o oberts al públic, així com les condicions d’instal·lació dels sistemes de videovigilància temporals.

Alhora, el mateix Reglament aborda les normes d’organització i de funcionament de la Comissió Nacional de Videovigilància, un òrgan administratiu de caràcter deliberant que té com a missió emetre informes i fer recomanacions al respecte d’aquesta qüestió. Entre d’altres, es determina que els acords es prenen per majoria i, si escau, el president té el vot diriment, o el fet que per a la constitució vàlida de les reunions es requereix que hi siguin presents el president i, com a mínim, tres membres més.

Finalment, es determina que el ministeri encarregat de l’interior ha de crear un registre en el qual constin les autoritzacions d’instal·lacions de sistemes de videovigilància tant públics com privats, així com les comunicacions rebudes referents a la instal·lació de sistemes de videovigilància privats que no captin imatges o sons a la via pública o als espais públics o oberts al públic. També es deixa constància al registre de les renovacions atorgades, de les modificacions i de les baixes.