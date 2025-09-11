Andbank Wealth Management incorpora a Rodrigo Utrera com a director de renda variable

Andbank Wealth Management, gestora de fons d’inversió d’Andbank España, entitat especialitzada en banca privada, ha incorporat al seu equip de gestió a Rodrigo Utrera com a director de renda variable. Amb més de 20 anys d’experiència en els mercats financers, Utrera prové de Santander Asset Management on va desenvolupar el càrrec de Head of Equities i gestor principal dels fons de renda variable espanyola i europea de la firma durant els últims quatre anys.
Anteriorment, va ser gestor i Head of European Equities a BBVA Asset Management SGIIC prop de quatre anys, on va liderar la integració dels equips de renda variable espanyola i europea i va ser responsable de la nova gamma de fons temàtics globals.
L’experiència d’Utrera es completa amb etapes a Aviva Gestió, on va ser gestor de renda variable, i a Belgravia Capital, entitat en la qual, com a analista, va assumir la responsabilitat de l’anàlisi d’inversions en els sectors d’energia, matèries primeres i industrial.
Al llarg de la seva carrera ha obtingut diversos premis i reconeixements, entre els quals: millor gestor en la categoria renda variable espanyola en els premis L’Economista, el 2023; qualificació AA per Citywire sobre la base del track rècord acumulat com a gestor el 2018 o guanyador del premi Investors Choice Awards el 2014 al millor fons de retorn absolut de renda variable europea pel Belgravia Beta.
Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Carles III de Madrid, en Ciències Actuarials i Financeres per la Universitat Pontifícia de Cometes (ICADE) i Màster en Borsa i Mercats Financers pel IEB, Rodrigo Utrera manté un fort vincle amb l’àmbit acadèmic: és Subdirector del Màster en Borsa i Mercats Financers del IEB i imparteix classes d’Anàlisi Fonamental i Valoració d’Empreses en institucions com l’IEB, ICADE Business School, AFI o IE Business School.
Sobre Andbank España
Andbank España és una entitat especialitzada en banca privada i gestió integral de grans patrimonis. L’entitat, que va tancar 2024 amb un volum de negoci de més de 31.000 milions d’euros, es distingeix per comptar amb una xarxa de banquers i especialistes amb àmplia experiència en l’assessorament i la gestió de patrimoni. Andbank Wealth Management és la gestora d’actius del grup Andbank que compta amb un volum de 6.425 milions d’euros.
Andbank España és una de les entitats més dinàmiques en la indústria de la banca privada del mercat espanyol. El 2018 va llançar el neobanco MyInvestor, el 2019 va completar la integració del Grup Merchbanc, el 2020 va adquirir el negoci d’Esfera Gestió i Bank Degroof Petercam Spain i el 2022 va unir el roboadvisor Finanbest a MyInvestor. L’última adquisició de l’entitat es va donar el 2024 amb la integració de la firma Gesconsult.
Un dels eixos d’actuació fonamentals d’Andbank España és la seva activitat d’RSC, que està orientada a secundar diferents iniciatives que contribueixin a crear una societat millor. L’entitat col·labora amb diferents organitzacions com CRIS contra el càncer, la Fundación Contigo, Fero (Fundació de Recerca Oncològica) i Sant Joan de Déu amb l’objectiu d’aportar i ajudar a recaptar fons per a la lluita contra el càncer. A més, Andbank Wealth Management, gestora de IIC’s de Andbank a Espanya, està adherida als Principis d’Inversió Responsable de Nacions Unides (PRI, per les seves sigles en anglès).