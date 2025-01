Roger Puig, 7è i 11è als descensos de la Copa del Món de Santa Caterina

Imatge d’arxiu de l’esquiador andorrà, Roger Puig (FAE)

La Copa del Món de para alpí es troba a Santa Caterina, on dimarts es feia el primer entrenament oficial, i únic, d’aquesta cita de velocitat, i aquest dimecres, però, s’han disputat dos descensos en els quals Roger Puig ha estat 11è i 7è, respectivament, sumant un total de 60 punts WC. Al primer descens, l’andorrà ha acabat 11è a 2.74 del guanyador, que ha estat el suís, Robin Cuche. Roger Puig ha sumat 24 punts de Copa del Món. Al segon descens Puig ha estat 7è amb +1.95 respecte al guanyador, que ha estat també el suís Cuche. Aquí, l’andorrà ha sumat 36 punts de Copa del Món en la disciplina.

La pròxima cita per a l’esquiador del Principat, Roger Puig, serà la Copa del Món, en aquest cas de gegant. L’escenari de la competició serà l’estació suïssa de St. Moritz, dissabte 11 i diumenge 12 de gener.





Roger Puig, esquiador: “Molt contents, ahir únic entrenament i bones sensacions, quarta posició. A la primera cursa he estat massa rodó i això m’ha penalitzat bastant. A la segona cursa, amb temps parcial de podi he fet una errada i acabo 7è, que és millor resultat de la temporada i millor resultat històric de descens, així que estem molt contents. Ara a preparar-nos per al gegant de St. Moritz, primer gegant de la temporada, així que estem molt motivats també”.

Pol Aguilà, entrenador: “Avui resultats molt positius. Primeres curses de descens. A la primera potser no hem encarat de la millor manera l’estratègia, però la segona teníem una idea molt clara i l’hem executat. Els dos primers parcials han estat molt, molt bons, però en l’últim ha fet un petit error que l’ha deixat fora del podi. Tot i així, una bona carrera. Estem forts, estem competitius, estem ràpids, així que amb moltes ganes d’anar a St. Moritz per a afrontar aquests dos gegants que tenim”.