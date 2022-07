Ron Carter posa la música, aquest diumenge, al Festival Internacional de Jazz Andorra Escaldes-Engordany

Marco Mezquida, Sílvia Pérez Cruz i Mario Biondi ja han desfilat per l’escenari del 38è Festival Internacional de Jazz Andorra Escaldes-Engordany. El certamen no s’atura i, per aquest diumenge, a partir de les vuit del vespre, hi ha programada l’actuació de Ron Carter 85th Anniversary Tour: Foursight.

Les cordes vibren suaument. El to és precís, clar i calmat. Sembla que els dits més llargs del jazz ballin sense pes. Ningú més sona com Ron Carter. Una nit amb “Foursight“ portarà el públic assistent a un viatge per la música d’aquest reconegut artista, des dels estàndards fins a composicions originals creades al llarg de la seva dilatada carrera.

Aquesta és la formació que actuarà aquesta nit al festival:

Ron Carter, baix

Rene Rosnes, piano

Jimmy Greene, saxo tenor

Payton Crossley, bateria

