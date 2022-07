La Seu gaudirà la setmana vinent de dues activitats gastronòmiques i comercials al carrer

La setmana que ve, la Seu d’Urgell té organitzades dues activitats comercials que compten amb la col·laboració de l’Ajuntament urgellenc. Així, el dimecres dia 6 de juliol, se celebrarà la Festa del Menja’t l’Alt Urgell, i diumenge 10 de juliol, es farà el mercat de rebaixes “Passeiga’t-hi”.

Així, dimecres 6 de juliol, a partir de les sis de la tarda, a la Plaça Patalín, Menja’t l’Alt Urgell organitza un sopar amb dos concerts en directe. A les vuit del vespre, concert de Jazz’Ados, i a dos quarts d’onze de la nit, concert amb Estació 67.

Es pot reservar el sopar a la botiga del Menja’t l’Alt Urgell, situada a la plaça Patalín o trucant 635660931. El preu del tiquet és de 18 euros. El sopar inclou entrants, hamburgueses, postres i begudes, elaborat tot pels productors de la comarca.

Per al diumenge 10 de juliol, de deu del matí a vuit del vespre, al passeig Joan Brudieu la Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell (UBSU) celebrarà el mercat de rebaixes “PASSEIGa’t-hi” amb parades comercials i alimentàries, inflables per a infants, entre altres activitats. Per a més informació: www.laseucomercial.cat