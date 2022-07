A Escaldes es pot visitar una exposició que mostra com era la moda dels anys 50

El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) acull fins al 24 de setembre l’exposició “La moda dels anys 50: imaginant el futur”. Es tracta d’una mostra de vestits i accessoris de la moda dels anys 50 que narra la transformació social d’aquesta dècada a partir de la indumentària femenina. Un recorregut pel renaixement de la moda després de la desfeta europea de mitjans del segle XX.

S’hi poden veure vestits de cases de moda importants que han estat portats per artistes conegudes i les anècdotes sorgides al voltant d’aquests. Els models que s’hi poden veure formen part de la Col·lecció Quinto-Tinarelli.

En la inauguració, la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha destacat que es tracta d’una exposició “diferent” però que es troba en el marc de la programació del CAEE, que té per a objectiu abastar l’interès de públics diferents. Així mateix, Rosa Gili ha recordat que és precisament en aquella època quan el comerç, també el vinculat a la moda, comença a créixer a Andorra.

En aquest sentit ha indicat que la mostra va lligada amb el que s’entén per cultura, “que vehicula el que som, una identitat”, i també permet fer una reflexió a l’entorn del rol que s’esperava que desenvolupessin les dones en aquella època.

A l’entorn de l’exposició s’han organitzat diferents actes paral·lels. Així doncs, l’11 de juliol, a les 19 hores, hi ha la xerrada Vestir amb valors. La importància de la modisteria i la roba feta a mida com a impulsora de la moda sostenible actual, a càrrec de Mercè Miguel Millan, historiadora i protocol·lista.

El 12 juliol, 16 d’agost i 13 de setembre, a les 20 hores i a les 22 hores, s’han programat visites nocturnes de la col·lecció Quinto-Tinarelli. Pel 2 d’agost, a partir de les 19 hores, s’ha programat MODA en majúscules.

Es tracta d’un vespre dedicat a la moda dels anys 50 amb apunts, càpsules de moda i còctels a càrrec de Laura Luceño, professora i investigadora de moda, d’Esther García, directora d’art i productora de desfilades, i de Joan Font Denjean, dissenyador de moda.

El 15 de setembre, a les 19 hores, hi haurà l’acte titulat Taller Etiqueta en el vestir: com entendre el codi d’etiqueta. És una norma passada de moda? Anirà a càrrec de Mercè Miguel Millan, historiadora i protocol·lista.

Per últim, el 24 de setembre, a les 17 hores, hi ha el taller “The new look. La joieria com a complement”. Es tracta de la creació de joies a partir de revistes dels anys 50 a través de la tècnica del collage, a càrrec de l’artista Sílvia Guillem. Les places són limitades i cal fer la reserva al telèfon 80 22 55 o centreart@e-e.ad.