Riva i Rascagnères acullen els participants del XXI Campus Universitari de la llengua catalana a Encamp

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el cònsol menor d’Encamp, Jean Michel Rascgnères, han rebut aquest dilluns els alumnes i professors participants al XXI Campus Universitari de la llengua catalana. Hi participen una trentena d’estudiants que provenen del Regne Unit, Cuba, Polònia, Itàlia, Portugal, Sèrbia, Alemanya, Canadà, Mèxic, Irlanda, Espanya, França i la República Txeca. La XXI edició recupera la presencialitat després de dos estius en format virtual pels estralls de la pandèmia.

Així doncs, l’activitat d’enguany se centra en la literatura i ofereix als participants, a través de cursos de llengua i diverses activitats culturals, la possibilitat d’integrar-se en el teixit social i cultural tant d’Andorra com de Catalunya. El Campus va inaugurar-se formalment la setmana passada, a Girona, i ahir els estudiants van arribar a la parròquia encampadana, encarregada d’acollir-los en aquesta ocasió.

D’aquesta manera, després de l’estada a Catalunya, s’enceta ara la setmana andorrana del projecte que, a banda de les classes de català, també incorpora un programa d’activitats com ara l’assistència a l’espectacle MÜV del Cirque du Soleil –la passada nit)–, o la ruta literària “Herois perseguits per la Gestapo” a càrrec de l’escriptora Roser Porta.

La ministra Riva ha apuntat que “el campus serveix per a crear sinergies entre i amb els participants”, i ha destacat la presència de molts països, alguns dels quals grans potències que formen part d’organismes internacionals. Per a la titular de Cultura, “Andorra també pot aprendre gràcies a la petjada important que deixen durant la seva estada al Principat”.

Per la seva banda, el cònsol menor d’Encamp, Jean Michel Rascagnères, ha conclòs la seva intervenció citant al lingüista, Claude Hagège, segons el qual cada any desapareixen aproximadament 25 llengües al món i, per tant, “l’únic que podem fer per a enfortir una llengua és practicar-la”.

Els estudiants reben un total de 30 hores de català al llarg de 15 dies i, a més, assisteixen a conferències i a activitats culturals que els permeten descobrir la història, les festes populars, l’ordenament polític i cultural i el medi natural del Principat.

El Campus Universitari

El Campus Universitari va néixer l’any 2002 gràcies al suport dels governs d’Andorra i de les Illes Balears. L’any 2003, l’Institut Ramon Llull s’hi va afegir com a organitzador conjuntament amb el Govern d’Andorra.

El projecte, que va néixer com una plataforma de difusió lingüística i sociològica útil per als joves universitaris, ha tingut sempre molt bona acollida perquè la llengua adquireix un perfil més pràctic gràcies a la convivència dels estudiants amb parlants nadius de diverses variants dialectals del català i la renovació constant del professorat, que és escollit per l’Institut Ramon Llull i el Ministeri de Cultura i Esports.