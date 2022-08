Solucionada una avaria en el subministrament elèctric al Baridà

Una avaria en el subministrament elèctric ha afectat aquest diumenge i dilluns els municipis del Baridà, a cavall de l’Alt Urgell i la Cerdanya. Segons ha informat l’empresa PEUSA, el problema es va iniciar ahir diumenge a la tarda arran d’una tempesta de llamps que va afectar ambdues comarques. Un llamp va impactar en una torre elèctrica i la va deixar inutilitzada.

L’estructura està situada en una zona de molt difícil accés, al nucli de la Quera, cosa que ha complicat les tasques de reparació. L’afectació ha abastat des de la Quera fins a Martinet.

Mentre ha durat l’avaria, la companyia ha instal·lat grups electrògens per a intentar facilitar el subministrament als nuclis afectats. Entre ells hi havia Arsèguel, on la pluja va afectar el concert de les Colònies Folk que hi havia programat a la tarda, en el marc de la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu.

Cases i establiments sense llum

Aquest migdia o primera hora de la tarda es preveu que ja s’hagi pogut restablir la connexió convencional a tota la zona, tot i que els tècnics han matisat que encara es pot produir alguna interrupció a causa dels treballs de reparació. Al respecte, alguns veïns i empreses d’Arsèguel i el Pont de Bar han informat a RàdioSeu que, aquest dilluns a primera hora de la tarda, encara seguien sense llum, amb els problemes que això comporta després de prop de 24 hores sense disposar d’aquest servei.

Des de PEUSA han agraït la comprensió en relació amb aquesta incidència i han demanat disculpes per les molèsties que pugui ocasionar.