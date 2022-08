Les altes temperatures i el preu de la llum fa que els estocs de gel estiguin sota mínims

Els darrers caps de setmana s’ha constatat, a Andorra, que alguns establiments havien exhaurit els seus estocs de gel. Aquesta situació no només succeeix al Principat ja que a Catalunya, en els punts més turístics com el Pirineu i la costa, també s’està patint la mancança d’aquest producte.

Tot això s’explica per diferents motius. D’una banda, per les elevades temperatures registrades amb uns valors rècord i durant moltes setmanes seguides. Si ja, normalment, els glaçons són un producte molt consumit a l’estiu, la significativa calor d’aquests dies n’ha augmentat la demanda.

En un altre sentit, els productors de gel van fer curts a l’hivern, quan més n’acostumen a fabricar per a, després, comercialitzar-lo en l’època de més calor. I si estan fent curts és, sobretot, per dos motius: per l’alta demanda i, per tant, una manca de previsió que aquest estiu pogués passar una situació com l’actual. I, l’altre, perquè a l’hivern, amb el considerable augment del preu de l’electricitat, els fabricants van disminuir la seva despesa i, en conseqüència, la seva producció.

Tot i que se segueixen produint glaçons, els fabricants alerten que serà molt difícil arribar a satisfer el 100% dels clients. A més, cal afegir que per al consumidor, el producte s’ha encarit un 25% com a mínim i, mentre, els fabricants han vist com els costos de producció han pujat entre un 65% i un 70%.