Esteve i Del Rio tornen a Andorra per a entrenar de cara al Tour d’Ski

Irineu Esteve als 20km mass start, a Ruka. Foto: Modica Nordic Focus / arxiu

Aquest diumenge, Irineu Esteve i Gina del Rio, no van competir als 20km individuals en clàssic de la Copa del Món de Davos (Suïssa) en no trobar-se en condicions. Ara tornen a Andorra per a continuar els entrenaments i descansar uns dies abans de començar el viatge per a l’inici del Tour d’Ski, que arrencarà el pròxim dissabte, dia 28 de desembre.

Després d’un intens bloc d’entrenaments i competicions, aquest diumenge era el dia dels 20km a la Copa del Món de Davos, però ni Irineu Esteve ni Gina del Rio es trobaven en bones condicions per a fer front a una cursa con aquesta.





Tornada a casa

L’equip ha iniciat aquest mateix diumenge el viatge de tornada a casa per a descansar i continuar amb la preparació de cara a la pròxima cita del calendari, el Tour d’Ski. La primera carrera del TdS serà el 28 de desembre amb la cursa sprint en patinador.