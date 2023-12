Bon esquí d’Àxel Esteve, però es queda fora a cinc portes del final a la Copa d’Europa d’Obereggen

L’esquiador andorrà, Àxel Esteve (FAE)

Avui dimarts s’ha disputat a Obereggen la Copa d’Europa d’eslàlom, en la qual hi ha estat Àxel Esteve, però que no ha pogut completar tot i el bon esquí que ha demostrat. L’andorrà ha esquiat oferint el seu bon nivell que està demostrant en les últimes curses, tot i que sense la sort final per a poder completar la baixada. L’andorrà ha sortit a per totes avui, però a cinc portes del final de la primera mànega ha enforquillat i ha quedat fora. L’andorrà anava a un segon i poc i entre els 20-30 primers per a poder entrar.

Ara l’andorrà ha de descansar uns dies per a preparar la pròxima Copa del Món de Madonna di Campiglio, el divendres 22 i en horari de nit, a les 17:45 hores la primera mànega i a les 20:45h la segona.

Àxel Esteve, esquiador: “Estic bastant decebut. He començat bé, però ha passat el que va passar també a l’última Copa d’Europa, que a cinc o sis o set portes del final. Aquesta vegada ha estat una enforquillada, l’altra vegada una reacció de l’esquí. Em sap molt greu perquè sento que tinc l’esquí, sento que estic fent coses bones, estava per a entrar, però una errada en una centèsima i et quedes fora. L’esquí el tinc, i és amb el que em quedo. Continuarem confiant. Tenim ara la Copa del Món de Madonna, intentarem arribar fins el final”.

Fred Beauviel, responsable tècnic: “Quan és fa un DNF estem decebuts, però sobretot per tota la feina feta i els avançaments tècnics que està fent l’Àxel. Ha fet un esquí sòlid aquí i a Pozza, però és el risc d’aquest esport que a unes portes del final enforquilla i ja està, però està esquiant bé i amb més confiança mirarem com va més endavant. L’esquí el té, amb els temps intermedis demostra que està entre els 30. Ens falta passar la meta”.