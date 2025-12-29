Restauren diversos béns mobles dels monuments que formen part de la candidatura a patrimoni mundial de la UNESCO

El Departament de Patrimoni Cultural tanca aquest 2025 amb la restauració de diversos béns mobles dels monuments que formen part de la candidatura a patrimoni mundial de la UNESCO: “Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat d’Andorra”. Concretament, en el marc de la reforma de Casa de la Vall, s’han finalitzat les diverses intervencions de conservació i restauració dels seus béns mobles, que posen en valor peces clau de la història institucional d’Andorra; i s’ha avançat en la restauració dels béns mobles de Sant Martí de la Cortinada.
Pel que fa a Casa de la Vall, en destaquen tres: l’arca-arxiu de les sis claus, una talla barroca de Sant Ermengol i la primera bandera coneguda del Principat. En el cas de l’arca-arxiu de les sis claus, una peça única vinculada a l’origen de l’arxiu històric del Consell General, la intervenció ha consistit en una neteja profunda de la caixa, l’eliminació i estabilització de l’òxid dels elements metàl·lics i l’aplicació d’una capa de protecció final que en garanteix la conservació futura.
Pel que fa a la talla barroca de Sant Ermengol, patró del Consell General, tant la imatge com la columna, procedents del retaule desmembrat de l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella, han estat objecte de tasques de fixació, neteja superficial i retocs puntuals per a assegurar-ne l’estabilitat i la correcta lectura estètica. Finalment, s’ha restaurat la primera bandera del Principat de la qual es té constància i s’ha tractat de tal manera que pugui ser exposada a l’entrada de la Casa de la Vall.
Sobre les intervencions a Sant Martí de la Cortinada, l’equip tècnic del Departament de Patrimoni Cultural ha dut a terme la restauració del retaule major, durant vuit mesos, una de les actuacions de més envergadura, realitzades des de 2024 fins ara, sobre aquest monument. Concretament, s’han fixat alguns aixecaments puntuals i s’ha netejat la policromia i el daurat, una tasca especialment minuciosa. Aquesta intervenció se suma, entre altres peces, a la restauració dels frontals d’altar de les capelles de la Mare de Déu (del costat de l’Evangeli) i de la Mare de Déu del Roser (del costat de l’Epístola), una caixa-banc, un faristol d’origen medieval i diverses llànties.
Aquesta intervenció s’inscriu dins d’un projecte global de conservació i de donar valor als béns mobles de l’església, que ja havia permès, en fases prèvies, la restauració de diversos objectes. Prèviament a la restauració es va dur a terme un inventari exhaustiu de tots els béns mobles conservats a la sagristia i a la sala de l’oli. Actualment, aquests béns estan a les reserves de Patrimoni Cultural en espera de poder retornar a l’església un cop finalitzin les actuacions de conservació i millora de la il·luminació previstes per al 2026.