Arresten una dona que tenia una ordre de recerca i ingrés a la presó i un home per injuriar, resistir-se i desobeir als agents

Durant la tarda de divendres passat es va controlar i detenir, a Escaldes-Engordany, per un presumpte delicte contra l’Administració de Justícia, una dona veïna d’Andorra, de 49 anys, i sense domicili fixe, la qual era objecte d’una ordre de recerca, detenció i ingrés al Centre Penitenciari emesa pel Tribunal de Corts, en haver estat condemnada en rebel·lia de forma ferma, com a responsable d’un delicte contra la seguretat col·lectiva en haver conduït un vehicle sota la influència de l’alcohol durant l’estiu de 2020.
Per altra banda, però també el passat dissabte, al vespre, a Escaldes-Engordany, la Policia va detenir a un home, veí del Principat, de 25 anys, per presumptes delictes contra la Funció Pública i contra l’Honor en haver desobeït, resistir-se greument i haver injuriat als agents del servei de l’ordre durant l’exercici de les seves funcions.