Un motorista s’accidenta a la rotonda de Prada Casadet

In: Successos
Una moto accidentada al terra
Una moto accidentada al terra (arxiu/iStock)

Aquest migdia de dilluns, 29 de desembre, s’ha produït un accident de circulació, el qual s’ha localitzat a la rotonda de Prada Casadet, a la parròquia d’Andorra la Vella, i que s’ha saldat amb el balanç d’una persona ferida. El servei de Policia ha rebut l’avís alertant del sinistre de trànsit pocs minuts abans de la una de la tarda (12:55 hores).

Segons informa el mateix servei de l’ordre, en l’esmentat incident viari tan sols s’ha vist implicat un únic vehicle. Es tracta d’una motocicleta amb matrícula del Principat d’Andorra. La moto era conduïa per un jove de 19 anys, veí del Principat, el qual ha patit ferides a causa de la caiguda.

