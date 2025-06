Rescaten una persona indisposada a la Cova d’Anes, a Prullans

Rescat d’una persona indisposada al municipi de Prullans (Foto: Bombers Generalitat)

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dimecres una persona que havia demanat ajuda després de patir una indisposició mentre estava per la zona de la Cova d’Anes, al municipi cerdà de Prullans. Segons ha informat el cos de rescat, l’avís s’ha rebut passades les 11 d’aquest matí.

Efectius del GRAE de la Seu d’Urgell i del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), amb la presència d’un metge, han arribat fins al lloc dels fets amb helicòpter i després de localitzar la víctima li han fet una primera atenció. Tot seguit l’han evacuat fins a Talló, on hi esperava l’ambulància del SEM per a fer el trasllat a un centre mèdic.