L’Ajuntament de la Seu treballa per a resoldre el desallotjament del bloc ocupat al carrer de La Salle

Carrer de Sant Joan Baptista de La Salle (RàdioSeu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell treballa actualment per a poder dur a terme el desnonament del bloc de pisos que està ocupat al carrer de Sant Joan Baptista de la Salle i que des de fa temps genera molèsties i conflictes veïnals. Així ho ha expressat l’alcalde urgellenc, Joan Barrera, en resposta a una interpel·lació presentada al darrer plenari pel grup municipal d’ERC després que aquest cap de setmana passat hi ha tornat ha haver queixes per l’incivisme i els sorolls per part dels ocupes.

La regidora d’ERC Núria Tomàs va reclamar que el consistori trobi la manera d’actuar urgentment en aquest conflicte, ja sigui desallotjant-lo directament o bé demanant que ho facin les autoritats judicials i policials competents. Tomàs hi feia referència després que la matinada de dissabte a diumenge un grup de persones allotjades a l’alberg que hi ha a l’edifici La Salle, i que estava format per piragüistes participants a la Copa del Món de Canoa Eslàlom, van denunciar que no havien pogut dormir en tota la nit per culpa del soroll que feien els ocupes just al costat.

La regidora detallava que aquests esportistes i els seus tècnics s’han mostrat indignats i han assegurat que no tornaran a allotjar-se mai més en aquest establiment, pel perjudici que aquesta festa nocturna il·legal els ha causat de cara a la competició que havien de disputar diumenge al matí.