Visita oficial del president de la Generalitat a Andorra

Xavier Espot i Salvador Illa en una reunió anterior (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, rebrà aquest dijous, 12 de juny, a l’Edifici administratiu del Govern el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. Es tractarà de la primera visita oficial del president català al Principat que donarà continuïtat a la reunió de treball mantinguda a Barcelona el passat mes de desembre, i durant la qual tots dos mandataris van acordar reprendre les reunions periòdiques per a intensificar la col·laboració entre Andorra i Catalunya.

Al matí, Espot i Illa mantindran una reunió bilateral, després de la qual presidiran una reunió de treball amb les delegacions respectives dels dos territoris. Per part d’Andorra, completarà la reunió la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor; l’ambaixadora d’Andorra a Espanya, Eva Descarrega; i l’ambaixadora per a la cooperació transfronterera, Noelia Souque. La delegació catalana que acompanyarà el president Illa estarà completada pel conseller d’Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch; l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Carlos Pérez-Desoy; així com el comissionat per a les Relacions Interpirinenques, Joan Ganyet; i la delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra, Anna Vives.

La trobada servirà per a avançar en termes de col·laboració transfronterera i donar continuïtat als treballs realitzats en el marc dels diferents grups temàtics creats per a afrontar els reptes compartits entre Andorra i Catalunya, i ratificar les excel·lents relacions i àmbits de col·laboració entre els dos territoris.