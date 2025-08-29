Reoberta la carretera d’accés a l’estació de Port Ainé

Aquest migdia de divendres s’ha reobert la carretera d’accés a l’estació de Port Ainé, que estava tallada des de dimecres a la nit com a conseqüència d’una esllavissada produïda per les fortes pluges de les últimes hores. El despreniment ha ocupat prop de 150 metres de carretera. L’accés al trànsit s’ha reobert exclusivament per als veïns i veïnes i per al personal de l’estació. En previsió de fortes pluges, durant els propers dies continuaran els treballs de neteja i sanejament de la zona afectada per a poder procedir així a la reobertura total de la carretera.
Durant el tall de circulació, els equips de Ferrocarrils han treballat perquè la carretera, propietat de l’Ajuntament de Rialp, es pogués reobrir el més aviat possible. L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha col·laborat en les tasques de neteja i ha desplaçat efectius fins al lloc dels fets per a avaluar l’estabilitat abans que es procedís a la retirada de la runa de la carretera i per a valorar l’estat de les proteccions instal·lades així com la casuística d’aquesta esllavissada. Un cop lliure de pedres i runes la carretera i assegurat el terreny s’ha procedit a reobrir el pas de vehicles.
L’esllavissada no ha afectat l’obertura de l’estació de muntanya de Port Ainé, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ja que aquesta estació està tancada durant la temporada d’estiu.