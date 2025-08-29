Pas alternatiu a la carretera L-510, a Alins, per una esllavissada

Una esllavissada ha afectat aquest dijous a la nit la carretera L-510 al terme municipal d’Alins. L’incident ha generat la caiguda de roques de grans dimensions a la calçada. Per això, s’hi ha hagut d’establir pas alternatiu regulat per semàfors, segons informa el Servei Català de Trànsit. Abans no s’establís aquesta mesura, el despreniment ha provocat un accident de trànsit, quan un turisme ha col·lidit amb les pedres que havien caigut a la calçada. A causa de l’impacte, una persona ha patit ferides lleus. Els Bombers han rebut l’avís a quarts d’onze de la nit (22.42 h) i hi han desplaçat una dotació per a poder atendre l’ocupant del vehicle sinistrat.
Aquest incident s’afegeix a d’altres que hi ha hagut els darrers dies al Pallars Sobirà, i a d’altres punts del Pirineu, a causa de les fortes tempestes d’aquesta segona quinzena d’agost. La setmana passada una altra esllavissada ja va afectar el camí del poble d’Escàs, al municipi de Rialp. I aquest dimecres a la nit, un altre despreniment tallava l’accés a l’estació d’esquí de Port Ainé. Per a tots dos casos ja s’ha començat a retirar la runa i la Diputació de Lleida ha anunciat la concessió d’ajuts d’urgència per a cobrir-ne les despeses.