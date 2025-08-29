Baró (PS) demana quines mesures té previstes el Govern per a “revertir l’actual situació de fractura social”

El conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere Baró, demana al Govern quines mesures té previstes per a “revertir l’actual situació de fractura social”. Vistos els resultats de les condicions de vida publicats aquest juliol, el conseller progressista, vol conèixer quines són les accions que es duran a terme. Les dades de l’estadística sobre el risc de pobresa i exclusió social, preocupen Baró que vol conèixer les accions que es duran a terme.
Pere Baró, vol informació sobre quines són les mesures que prendrà govern, ja que les dades de l’estadística sobre el risc de pobresa i exclusió social, així com l’estadística de la distribució personal de la renda, ambdues corresponents l’any 2024 i publicades pel Govern d’Andorra en data 28 de juliol de 2025, per al socialdemòcrata és preocupant aquesta situació actual.
El conseller també demana sobre les transaccions immobiliàries i l’estadística sobre els preus de l’habitatge i del sòl, ambdues corresponents al segon semestre de l’any 2025 i publicades pel Govern d’Andorra en data 7 d’agost de 2025.
“Al PS ho tenim clar: les persones són el centre de les nostres polítiques. Fer política és escoltar i respondre a les necessitats de la ciutadania”, manifesta Baró.