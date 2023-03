Renovació de la col·laboració entre Càtering By Exe Prisma i Unicef Andorra

Ramon Ripoll, d’Hotels i Càtering by Exe Prisma i Marianela Vila, d’Unicef Andorra (Unicef)

Aquesta setmana, Ramon Ripoll Sastre, director de Càtering by Exe Prisma i Marianela Vila Aristot, presidenta d’Unicef Andorra han renovat el compromís que els unia fins ara per a continuar treballant, junts, en la promoció dels Drets dels Infants.

Durant el 2022, el grup hoteler ha destinat als programes d’Unicef Andorra un tant fixe per tots els esdeveniments que ha organitzat (còctels, dinars, sopars, aperitius, casaments…) per un total de 1.569 euros. També ha estat l’empresa de càtering encarregada del sopar que es va celebrar pel 75 Aniversari d’UNICEF, i l’encarregada del còctel organitzat per al Seminari d’Herències de l’edició 2022. L’aportació total ha estat de 12.559 euros.

El bon resultat de l’experiència els anima a renovar el compromís i a continuar treballant per al finançament dels programes d’Unicef Andorra.