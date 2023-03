Andorra confirma la seva participació a l’Emerging Nations d’handbol

L’handbol andorrà segueix evolucionant (FAH)

Andorra tornarà a ser present a l’Emerging Nations Men’s Championship que es disputarà a Varna, Bulgària, del 25 al 30 d’abril. La Federació va confirmar la seva assistència davant l’IHF i firma, així, la seva tercera participació en aquesta competició internacional, que encarrila la seva quarta edició després de l’aturada per la pandèmia.

El seleccionador, David Aguilar, ha preseleccionat a 20 jugadors andorrans per a treballar en la preparació del torneig a les instal·lacions del Pas de la Casa, aquests mesos previs i decidir la llista definitiva dels 14 convocats que representaran Andorra en aquesta nova edició.

Andorra forma part de les 12 seleccions intercontinentals convidades a participar en el torneig, juntament amb seleccions ja conegudes com ara Azerbaidjan, Gran Bretanya, Malta o Moldàvia, i altres seleccions intercontinentals com l’Índia, Austràlia, Cuba i Nigèria. L’IHF Emerging Nations Men’s Championship és una oportunitat única per a les seleccions emergents per a mostrar el seu nivell en el pla internacional i competir contra altres països de nivell similar. El guanyador d’aquesta edició obté el passi a les preclassificacions dels Campionats d’Europa del 2026.

David Aguilar es mostra optimista per la convocatòria i confia en el potencial dels jugadors seleccionats. “Estic content de poder tornar a participar en aquest torneig i estic segur que els jugadors faran un gran treball”, ha declarat.

El torneig promet ser un instrument important en la difusió de l’handbol a Andorra en espera de veure com es desenvolupa l’equip en aquesta nova edició. L’organisme federatiu es mostra satisfet per poder continuar present en els tornejos d’aquestes característiques i seguir contribuint en el desenvolupament de l’equip nacional i el creixement de l’handbol al país. La federació espera, així, millorar el resultat de la seva darrera edició l’any 2017 on la selecció va vèncer a Albània (32:23) per a certificar una 14a posició.