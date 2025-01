Remuntada inútil del BC Andorra i nova derrota (93-101)

El tècnic del BC Andorra, Natxo Lezcano, en una imatge d’arxiu (club)

Un gran últim quart del BC Andorra, remuntant 26 punts de diferència i posant-se a només 4 punts a falta de 2 minuts per a acabar el partit, no ha d’amagar la mala primera meitat i també el decebedor tercer quart que ha ofert el conjunt tricolor a la seva parròquia en l’encontre que l’ha enfrontat, a casa, davant el Breogán. L’afició, aquest dissabte, ha transmès el seu malestar amb xiulets a un Natxo Lezkano que, una vegada més, s’ha vist totalment superat a nivell tàctic i que podria trobar-se a la corda fluixa. El partit ha finalitzat amb una nova derrota encaixada pels andorrans, aquest cop per 93 a 101.

El primer quart s’ha mantingut ben igualat, amb un Andorra fent-se fort a la pintura amb un bons Ben Lammers i Nikos Chougkaz, aguantant l’intractable encert del Breogán des del triple, aquest dissabte amb un 16 de 23 en tirs de 3 punts pels 9 de 29 per part dels del Principat. Per als gallecs, s’ha de destacar un excel·lent Darrun Hiliard que ha acabat amb 21 punts al descans i 28 punts al final de l’encontre. Amb el 23 a 26 per als visitants s’ha arribat al final del primer quart.

Al segon període, el Breogán s’ha fet amo i senyor del partit. Els tricolors no podien aturar l’onada de triples que rebien per part dels gallecs i, si a això se li suma, també, la superioritat en el rebot ofensiu i les pilotes perdudes, explica el resultat de 43 a 55 en arribar descans. Ha estat el moment en què els primers xiulets de desaprovació apareixien a la Bombonera.

A la sortida de vestidors semblava que només un equip era a pista. El Breogán eixamplava la diferència fins als 25 punts en un parcial demolidor que posava als de Luis Casemiro amb un 50-75 a l’electrònic en un primer instant, i amb un 59 a 81 al final del tercer quart. El públic local cada cop es mostrava més emprenyat amb la inoperància del tècnic -Natxo Lezcano- i els jugadors del BC Andorra.

Al quart i últim període, però, Jerrick Harding s’ha posat l’equip a l’esquena per a intentar maquillar un resultat d’escàndol i, entre ell, la direcció de Ferran Bassas, el joc interior de Ben Lammers i Sekou Dombouya, sumat amb alguns triples decisius de Kyle Kuric, els andorrans s’han arribat a posar a només 4 punts per sota (91 a 95). Però, fer els deures a última hora no ha acabat sent una bona opció per a un BC Andorra que ha acabat perdent 93 a 101.

El proper partit dels tricolors, ja es veurà si amb o sense Natxo Lezkano a la banqueta, serà el dissabte 11 de gener, a les 20:45 hores, al difícil Olímpic de Badalona, contra el Joventut.





Anotadors del BC Andorra: Shannon Evans (4), Jerrick Harding (22), Chumi Ortega (2), Nikos Chougkaz (10), Ben Lammers (14), Nacho Llovet (0), Stan Okoye (7), Ferran Bassas (3), Felipe dos Anjos (4), Kyle Kuric (11), Nikola Radicevic (4), Sekou Dombouya (12).

Anotadors del Breogán: DaeDae Grant (13), Edin Atic (9), Darrun Hiliard (28), Jordan Sakho (7), Toni Nakic (6), Eric Vilà (14), D. Apic (1), J. Egbunu (2), Aleksandr Aranitovic (12), Dominik Mavra (9), Erik Quintela (0).