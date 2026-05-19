Bonell defensa el valor estratègic de la lectura en el lliurament del XV Premi Carlemany, a Toni Mata

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha lliurat aquest dimarts a la tarda el XV Premi Carlemany per al Foment de la Lectura a l’autor Toni Mata per la seva obra El centre del món. La gala de lliurament del guardó ha acollit els actors principals de la jornada: el premiat i el jurat de joves que l’ha proclamat guanyador.
En la seva intervenció, la ministra ha destacat que el Premi Carlemany “s’ha consolidat com un punt de trobada entre la literatura i els joves lectors” i ha remarcat la singularitat com a iniciativa que situa els adolescents al centre del procés literari.
En aquest sentit, Bonell ha recordat que han estat nou estudiants dels diferents sistemes educatius del país els qui han escollit l’obra guanyadora, un fet que defineix l’essència del premi. El jurat juvenil, format per alumnes d’entre 14 i 16 anys, participa en la lectura i valoració de les obres sota la supervisió dels seus professors de literatura.
La titular de Cultura també ha subratllat el valor de la lectura com a eina de creixement personal i de reflexió: “Llegir és fer-se preguntes, descobrir altres punts de vista i construir una mirada pròpia sobre el món”, i ha remarcat que aquest és “precisament l’esperit del Premi Carlemany: fomentar una lectura que interpel·li els joves i els ajudi a comprendre millor la realitat”.
Pel que fa a l’obra guanyadora, El centre del món narra la història de la Paula, una jove de 17 anys que pren consciència del pes dels diners en la seva vida i en la de la seva família. La novel·la aborda qüestions com l’ambició, la llibertat financera i les relacions familiars condicionades per la situació econòmica.
El Premi Carlemany per al Foment de la Lectura està convocat pel Govern d’Andorra i Grup 62, a través de Columna Edicions, i té una dotació econòmica de 8.500 euros. L’obra de Toni Mata ha estat escollida entre un total de 31 originals presentats. Mata, escriptor, guionista i còmic, suma aquest reconeixement a una trajectòria consolidada dins la literatura juvenil i la creació narrativa contemporània.
Finalment, la ministra ha volgut agrair la implicació dels centres educatius, del consell lector i dels docents, així com la tasca del jurat juvenil, que ha qualificat com “l’ànima del premi”, i que contribueix a mantenir viu el compromís amb el foment de la lectura entre els joves. El Premi Carlemany arriba enguany a la seva quinzena edició consolidant-se com una iniciativa de referència per a impulsar l’hàbit lector i reforçar el vincle dels joves amb la literatura contemporània.