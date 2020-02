La comissió encarregada de fer el seguiment de la zona de la Portalada, a la CG1 i on el passat mes d’agost hi va haver un despreniment rocós, ha decidit rebaixar-hi la vigilància al nivell 1. El canvi ve donat pel fet que la velocitat dels moviments de terra i les purgues naturals ha disminuït considerablement. A més, no hi ha una previsió meteorològica adversa per als pròxims dies que ho pogués reactivar.

Així, a diferència del nivell 2, que s’aplicava fins avui, des d’ara no farà falta la vigilància per part d’agents de Policia i Bombers.

Sí que es manté però el control constant de la zona per part dels responsables tècnics del Govern i dels geòlegs externs que en segueixen l’evolució. D’aquesta manera, en cas necessari es tornaria a canviar el nivell de vigilància.