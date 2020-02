El Cos de Policia ha detingut un total de 30 persones durant la darrera setmana (del 10 al 16 de febrer de 2020). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (5), contra la seguretat del trànsit (12) i altres delictes (13).

Delictes contra la salut pública:

La matinada del dimecres dia 12 a Andorra la Vella es va detenir un home resident de 18 anys per possessió de 0’4 grams de metamfetamina. El divendres a la matinada a Soldeu, es van detenir tres homes no residents de 35, 38 i 39 anys, per possessió de 0’6 grams de cocaïna i 1’5 grams de marihuana, en un control realitzat a proximitats d’un local d’oci nocturn. L’endemà, també de matinada, es va detenir a Andorra la Vella un home resident de 27 anys, per possessió de 1’7 grams de cocaïna, que va ser controlat en un aparcament a proximitats d’un local d’oci nocturn.

Delictes contra la seguretat del trànsit:

El Cos de Policia ha realitzat 12 detencions per delictes contra la seguretat del trànsit, en tots els casos per positius en alcoholèmia. D’aquestes 12 detencions, tres es van produir després d’accidents amb danys materials, mentre que la resta es van practicar en el marc de controls rutinaris.

Detencions per altres delictes:

El dia 10 a les 03.08 h al Pas de la Casa es va detenir a tres homes no residents, un de 23 anys i dos de 24 anys, com a presumptes autors dels delictes d’injúries, amenaces i resistència greu a funcionaris de policia en l’exercici de llurs funcions. En efectuar una parada de prevenció d’aldarulls a proximitats d’un local d’oci nocturn, es veu com un dels interessats dona un cop de peu a la persiana d’un establiment. En controlar-los, van tenir unes reaccions desproporcionades envers els agents interventors.

El dia 12 a les 04.26 h a Andorra la Vella, un home no resident de 35 anys va ser detingut com a presumpte autor dels delictes d’injúries, amenaces i resistència greu a funcionaris de policia en l’exercici de llurs funcions. Els agents de policia van ser requerits pel Servei de Circulació d’Andorra la Vella, ja què un home es trobava a l’interior del seu vehicle utilitzant el clàxon de manera insistent. Un cop al lloc dels fets, la policia coneix que es tracta d’una discussió de parella. En ser qüestionat pels fets, l’interessat té unes reaccions desproporcionades envers els agents interventors.

El dia 16 a les 06.23 h a Andorra la Vella, una dona i un home residents de 25 i 24 anys respectivament van ser detinguts com a presumptes autors presumptes autors d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic, una discussió de parella que deriva en una agressió mútua.

El mateix dia a la nit, a les 23.20 h a Soldeu, es va detenir un home no resident de 19 anys com a presumpte autor d’un delicte de lesions i, desobediència a funcionaris de policia en l’exercici de llurs funcions. Els agents de policia van ser requerits per una agressió a l’interior d’un local d’oci nocturn. Es va identificar a l’interessat com l’autor, en agredir amb un cop al cap amb un tamboret, a una empleada de l’establiment en el transcurs d’una discussió. Durant la intervenció policial va intenta donar-se a l’escàpol, fent cas omís a les indicacions dels agents actuants.