Divendres, 21 de febrer, coincidint amb el darrer dia de classe abans de la setmana de vacances escolars, tindrà lloc la Gran Rua infantil de Carnaval, coordinada pel comú de la Massana, i amb la participació dels tres centres educatius de la parròquia: escoles andorrana i francesa i Àgora International School. Cada any les escoles trien un tema i enguany han decidit que les disfresses girin al voltant dels països. Un any més, els centres escolars sorprendran els pares i visitants amb la seva creativitat i originalitat. Uns vuit-cents infants seguiran el recorregut que sortirà de la plaça de l’Església, baixarà pel carrer Major, continuarà per l’Avinguda Sant Antoni fins a l’alçada de la plaça de les Fontetes, on es farà la volta de retorn a les escoles.

Per aquest motiu l’Avinguda estarà tallada al trànsit aproximadament de les 11 a les 11.45 h. Durant aquesta franja, es recomana als conductors que utilitzin com a via alternativa la carretera de l’Aldosa i Anyós.

L’altre plat fort del Carnaval a la Massana és el concurs infantil de disfresses, que tindrà lloc el diumenge, 23 de febrer, a la Closeta. Les inscripcions es faran de 16 a 17 h i tot seguit començarà el concurs. A més, també s’ha organitzat el taller “Per Carnaval, posa’t ulleres”, a la biblioteca de la Massana. Serà dimarts, 25 de febrer, a les 11 h.

La programació està molt centrada amb els infants, que durant tota la setmana podran gaudir dels Tallers de Carnaval que ofereix l’Esplai. Però també hi ha una àmplia oferta per als joves, al Punt 400, com un taller creatiu, una Master Xef o una sortida a Caldea i a Zero Latency.