Quim Torra presenta a la Seu d’Urgell el llibre ‘Les hores greus. Dietari de Canonges’

L’expresident de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, presentarà aquest dissabte, 12 de juny, a les sis de la tarda, al Claustre modern del Parc del Valira de la Seu d’Urgell, el seu llibre Les hores greus, el primer volum del “Dietari de Canonges”. L’acte, que organitza Òmnium Alt Urgell, també comptarà amb la presència de l’escriptor Albert Villaró i la periodista Anna Figuera.

A Les hores greus, Quim Torra hi narra com va viure el primer mes i mig de l’inici de la pandèmia mentre era president de la Generalitat i havia d’afrontar l’esclat d’una situació inèdita. La publicació recull el dietari que va escriure del 15 de març al 30 d’abril, un període de temps que va passar en bona part confinat a la Casa dels Canonges.

L’aforament a la presentació és limitat i per assistir-hi cal inscripció prèvia. En cas de pluja, l’acte es traslladaria a la Sala de Sant Domènec. L’activitat té la col·laboració de Símbol Editors i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

Pròleg

El pròleg del llibre comença així: “Quan el dia 15 de març vaig començar el meu confinament a la Casa dels Canonges, no era capaç d’imaginar la tragèdia que la pandèmia de la COVID suposaria per al nostre país. Fins que no em van inhabilitar, més de sis mesos i mig després, vaig dedicar-hi totes les forces de què disposava”. El 131è President de la Generalitat explica “dia a dia i hora a hora” el període de lluita contra el coronavirus que va viure en bona part sol, malalt i confinat a la Casa dels Canonges.

Des de l’editorial també es destaca que “amb una prosa directa i sense matisos, el llibre és una explosió de sentiments -les pors, les esperances, les angoixes, les decepcions, la frustració, la ràbia–, però també és una crònica de la determinació d’un home per lluitar per la salut i el benestar dels seus conciutadans, i contra la burocràcia, els partidismes, el desànim i la pandèmia”.