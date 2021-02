Títol: Què puc esperar? El llibre de les preguntes

Edat: Tots els públics.

Escriptor/a: TECKENTRUP, Britta.

Traducció: Francesc Massana; Andrea Rovira.

Editorial: Libros del Zorro Rojo.

“Quan sigui gran, com veuré el món? Trobaré el meu lloc? Podria aprendre a volar? El món està dins o fora de mi? Arribaré a ser alguna vegada tan intel·ligent com la meva àvia? És avorrit que no passi res?” A través d’una narradora que s’interroga de forma senzilla i directa en primera persona, Britta Teckentrup ens convida a una deambulació feta de preguntes sense resposta, un elogi a l’estranyament que es fa palès gràcies a un cúmul de qüestions que ens plantegem a totes les edats i que ens conviden a remirar el món amb calma. Preguntes que, a vegades, porten cap a altres preguntes, gràcies a tota mena d’associacions que ens fan parar atenció a petits detalls i componen també un petit elogi a la lentitud.

Les icòniques imatges en collage de Teckentrup es despleguen al llarg del llibre acompanyant, completant i reinterpretant els petits textos. El mat de les pàgines, les formes senzilles i depurades, els canvis de color, la intensitat de les composicions i els increïbles jocs de textures tenen un paper essencial en l’elaboració d’aquesta poètica del dubte que travessa tot el llibre. El resultat és una obra que en la seva simplicitat formal ens endinsa en la complexitat de l’existència, i ho fa a través d’una proposta editorial molt acurada, que es va guanyar estar inclosa al catàleg White Ravens de la Biblioteca Internacional de Munic.

Si el lector en català estava acostumat als àlbums pels més petits de Teckentrup, Què puc esperar? reelabora la mirada reflexiva de l’autora, l’aprofundeix i construeix una obra sense edat, impactant i delicada.

Per Anna Juan. Clijcat / Faristol