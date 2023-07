Què és millor, menjar la fruita sencera o en suc?

Sucs de fruita i algunes peces de fruita (Getty images)

Menjar fruita és una de les recomanacions necessàries per a mantenir una dieta saludable. Diuen els especialistes de la salut que l’aconsellable és consumir diàriament almenys 3 fruites repartides durant el dia. Els nutricionistes a més, ens aconsellen decantar-nos sempre per menjar la fruita sencera i no en suc. Aquestes són algunes de les raons:

1. Major contingut de fibra: La fruita fresca conté fibra dietètica, que és essencial per a una digestió saludable i pot ajudar a controlar el pes en brindar una sensació de sacietat. El procés de fer suc generalment elimina la major part de la fibra, deixant principalment sucres i aigua.

2. Menor contingut de sucre: Quan es consumeix el suc de fruita, s’obté una concentració molt major de sucre en comparació amb menjar la fruita sencera. La fruita sencera conté sucres naturals, però també conté fibra, la qual cosa alenteix la seva absorció en el cos. El suc, en mancar de fibra, pot augmentar ràpidament els nivells de sucre en la sang i contribuir a l’augment de pes i altres problemes de salut associats amb el consum excessiu de sucre.

3. Major sacietat: Menjar una fruita sencera requereix mastegar i consumir més temps que beure un got de suc. La masticació i el procés de menjar activen els senyals de sacietat en el cervell, la qual cosa ens fa sentir satisfets i menys propensos a menjar en excés.

4. Menor quantitat: Un suc conté de dues a tres peces mínim de fruita, per la qual cosa encara que si bé estàs triplicant l’aportació de vitamines, també estaràs augmentant les calories ingerides.

5. Nutrients addicionals: La fruita fresca és una font de diversos nutrients, com poden ser les vitamines, els minerals i els fitoquímics beneficiosos. En menjar la fruita sencera, s’aprofiten al màxim aquests nutrients. En el procés de fer suc, alguns nutrients poden perdre’s a causa de l’oxidació i l’exposició a l’aire.



Encara que sempre s’aconsella tal i com hem vist, menjar la fruita fresca, si no obstant això, desitgem prendre-la en suc, hem de procurar que aquest sigui natural, fet a casa, i en la mesura que sigui possible, mantenint la polpa.