Trobada d’innovació de la indústria del futbol

Dibuix que representa els diners que dona el futbol (pch.vector)

En el marc de la tercera edició de Football Innovation Forum (FIF) organitzada per World Football Summit a Istanbul, més de 200 experts, professionals, emprenedors i líders de la indústria del futbol de 31 països, així com organitzacions i empreses de la talla de LaLiga, Warner Bros, RedBull o Turkish Airlines es van reunir per a compartir els seus coneixements i experiència relacionats amb el negoci del futbol.

Durant l’esdeveniment es va aprofundir en temes com la sostenibilitat en la indústria, el potencial sense explotar dels estadis o la importància d’invertir en talent i tecnologia, reflexionant sobre les claus que definiran el futur.





Les claus del futur del futbol com a indústria:

La sostenibilitat no és només mediambiental

La sostenibilitat en el futbol és la capacitat de gestionar l’impacte mediambiental, social i econòmic d’aquest esport, buscant l’equilibri entre el desenvolupament del mateix i el benestar de les generacions presents i futures.

Serdar Yildiz, CEO d’SportsERP i ex CFO del Fenerbahçe, reflexiona sobre la importància de la sostenibilitat del negoci. “El futbol ja no és un joc, és un negoci que té la part esportiva i la part empresarial, i per a aconseguir l’equilibri entre les dues cal ser sostenible. No donem suficient importància a l’entorn del futbol, per la qual cosa hauríem d’augmentar la conscienciació sobre el costat empresarial perquè els clubs tinguin èxit.”

“La conscienciació en l’aspecte econòmic és clau per a evitar la fallida i les regulacions severes que afecten els clubs, i la sostenibilitat és una cosa que cal posar en pràctica per a ajudar els clubs a mantenir la riquesa i la senzillesa d’operacions com els contractes.”

D’altra banda, equips com el Hull City Inglés, per exemple, han implementat iniciatives de sostenibilitat com les granges solars per a posicionar-se com a “líders”. En paraules del seu vicepresident, Tan Kesler, cal “crear un sentit de comunitat amb els aficionats, que són la raó per la qual cal subsistir com a club després de temps difícils, evolucionar per a crear més recursos i contribuir en innovació per a la indústria”.





Atreure els aficionats als estadis

L’estadi és l’escenari on històricament els clubs han connectat amb els seus aficionats de forma més directa, i un termòmetre molt útil que permet als patrocinadors mesurar el potencial comercial d’un club, però l’emersió de noves plataformes digitals i tecnologies, així com les noves formes de consum, plantegen reptes que LaLiga -a Espanya- i els clubs estan treballant i buscant solucions per a tornar a fer de la visita als estadis una experiència atractiva per a l’aficionat i, per tant, per als patrocinadors i terceres empreses.

“La qualitat del producte va més enllà de l’experiència en el terreny de joc. El nostre repte és oferir a cadascun dels nostres segments de clients una experiència òptima dins l’estadi”, declara Milos Nenadovic, consultor d’infraestructures dels clubs a LaLiga. “L’esport en si no és prou: hem de donar més raons als aficionats perquè vagin a l’estadi”.

Des de LaLiga van compartir alguns exemples de noves mesures per a implementar en els estadis per a maximitzar el seu rendiment, tant en l’àmbit empresarial com d’experiència d’usuari. “Cada generació vol una experiència digital diferent”, contínua Milos. “Volem treballar amb programari de reconeixement facial per a la venda d’entrades i l’accés a l’estadi; oferir repartiment de menjar amb la finalitat d’evitar culs d’ampolla i temps d’espera. També volem utilitzar la tecnologia per a donar als nostres clients tota la informació que els ajudi a tenir la millor experiència possible”.





La importància d’invertir en talent i tecnologia per a assegurar el futur

En l’actualitat, molts clubs no estan adaptant la seva gestió a la mateixa velocitat a la qual avancen les noves tecnologies i tendències de consum, un espai on les startups poden aprofitar per a establir vincles empresarials amb clubs gràcies a l’associació amb societats de capital de risc com TwoZero Ventures.

“La tecnologia en l’esport i en els mitjans de comunicació ha fet que els dominis canviïn molt. A TwoZero aprofitem la ineficiència dels clubs de futbol. Volem ajudar a les startups i a les empreses a rendibilitzar aquesta tecnologia bastint un pont amb els clubs de futbol”, afirma Yigit Arslan, General Partner de TwoZero Ventures. “Encara queda molt per fer en ‘fan engagement’, fins i tot avui dia. Observem com es gestionen els clubs i veiem que encara queda molt per fer”.

“El meu major consell per a les startups seria que sempre participin en les inversions, i tenir una bona comprensió de com s’està invertint. Quan es tracta de continguts i mitjans de comunicació, si hi ha una ineficiència, és important abordar-la amb tecnologia. Cal comprendre molt bé l’entorn dels interessats i l’ecosistema”, conclou Arslan.

Per a conèixer més sobre la innovació en la indústria del futbol, es pot visitar el lloc web del Football Innovation Forum





Per Tecnonews