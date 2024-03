Quan i com tallar el pèl a la teva mascota?

El propietari d’un gos tallant-li el pèl (AMIC)

Cuidar el pelatge de la teva mascota és essencial per a la seva salut i, en general, també ho és per al seu benestar. Saber quan i com tallar-li el pèl és una part crucial de la rutina de cura i cal ser-ne conscient a cada moment.

Quan has de tallar-li el pèl a la teva mascota?

Races de gossos amb pelatge continu solen requerir corts regulars per a prevenir embolics i mantenir una aparença saludable. Races de pèl curt poden necessitar menys manteniment.

Si la teva mascota mostra signes d’incomoditat, com gratar-se en excés o problemes en moure’s, podria ser un indicatiu que el seu pelatge necessita ser retallat per a millorar la seva comoditat.

Així mateix, si el pèl de la teva mascota tendeix a embullar-se fàcilment o presenta problemes d’higiene és hora de considerar un tall per a mantenir una higiene adequada.





Com tallar-li el pèl a la teva mascota

En primer lloc, assegura’t de tenir tisores o màquines de tallar específicament dissenyades per a ús en animals. Les fulles de qualitat i pintes desenredants són essencials per a un tall segur i efectiu. Si cal, considera recórrer a un professional.

Abans de tallar, raspalla bé el pelatge per a eliminar embolics i nusos. Això facilitarà el procés de tall i evitarà estirades incòmodes per a la teva mascota.

De la mateixa manera, posa especial atenció a les àrees sensibles, com les orelles, la cua i l’abdomen. Utilitza tisores de punta roma i ves amb compte al voltant de la pell delicada per a evitar talls accidentals.

Realitza el tall en sessions curtes per a evitar l’estrès a la teva mascota. Reforça el comportament positiu amb elogis i recompenses perquè associï l’activitat amb una experiència agradable.

Alguns consells addicionals són: Evitar talls extremadament curts, tret que sigui necessari per raons mèdiques o climàtiques, i l’establiment d’un programa de manteniment regular del pèl de la teva mascota. Això ajuda a prevenir problemes com els embolics excessius i manté la salut general del pelatge.

Finalment, sempre és recomanable consultar amb el teu veterinari abans de fer canvis significatius en la cura del pelatge de la teva mascota, especialment si tens dubtes o si la teva mascota té malalties preexistents.





Per Tot Sant Cugat